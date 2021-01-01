Психософия - описание типов личности

Психотип - явление врожденное, а не приобретаемое. Об этом догадывались еще древние, и один из учеников Пифагора приписал учителю следующие слова: «Мы предрасположены к добродетелям и к порокам так же, как к здоровью и к болезням, и это зависит в большей степени от наших родителей и от составных частей нашего тела, чем от нас самих».

Человек рождается с определенным психотипом и с ним же умирает. Достаточно рано, годам к трем, т.е. еще до того, как всерьез можно говорить о воздействии воспитания, практически весь порядок функций ребенка обнаруживает себя вполне отчетливо.

В свете опытов с однояйцовыми близнецами уже не покажется слишком удивительным, что в наших генах зашифрован и более капитальный психологический фонд - психический тип - со всеми вытекающими из него мировоззренческими, экономическими, эстетическими и другими установками. Что касается воздействия семьи и общества, то они могут либо еще более дисгармонизировать изначала дисгармоничную психику человека, либо наоборот - гармонизировать ее; но принципиально изменить что-либо в психотипе человека невозможно.

К сожалению, нынешние системы воспитания и педагогические концепции, вопреки личному и мировому опыту, указывающему на врожденность психических реакций человека, врожденность характера и т.д., с маниакальным упорством продолжают навязывать представление о ребенке, как о глине, из которой можно лепить все, что угодно.

Не в состоянии помочь делу и воспитательные системы, опирающиеся на религиозные, национальные, классовые, половые корни ребенка. Попытки воспитать «подлинных христиан», «истинных арийцев», «сознательных пролетариев» или «настоящих мужчин» - так же несостоятельны, как любые попытки психологической унификации людей по любому другому признаку.

Из сказанного не следует, что национальная или классовая психология - чистые фикции. Они существуют. Довольно определенно можно говорить о психотипе «англичанина», «цыгана», «русского» или «японца». Но так как природа, бездумно играя генами, творит, совершенно не заботясь о национальной чистоте, то в семье англичан могут рождаться «русские», в цыганских семьях – «японцы» и т.д. Поэтому, несмотря на наличие у некоторых наций одного доминирующего психотипа, добиться психологического единообразия народа в принципе невозможно.

Особого разговора заслуживает так называемая «половая психология», а точнее, определенные психологические претензии к полу. Согласно им, «настоящий» мужчина должен как минимум обладать высокостоящей Волей и низкостоящей Эмоцией, а «настоящая» женщина, наоборот, высокостоящей Эмоцией и низкостоящей Волей. До сих пор у волевых хладнокровных мужчин и у покорных чувствительных женщин больше шансов вступить в брак, нежели у людей с иным порядком функций.

Суть психологического транссексуализма - в противоречии между полом и характером, «женственности» мужской психики и «мужественности» женской. Иногда поиск себя доводит до однополой любви, иногда дело обходится более мягким вариантом, когда психотранссексуал предпочитает общество близких себе не по полу, а по характеру людей. Вероятно, нет другого способа избавиться от психотранссексуализма, как изъять из употребления понятия «настоящий мужчина», «настоящая женщина» и убедить человечество принимать человека таким, каков он есть. Но как это сделать - ведает один Бог…

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Когда задумываешься над значением порядка функций в жизни человека, на память постоянно приходит образ из одного романа Эба Коба. Герой романа - человек, которому одеждой и домом служит картонная коробка из-под холодильника. На уровне глаз в коробке прорезана узкая смотровая щель, через которую герой романа и сносится как-то с внешним миром.

Этот образ очень подходит для передачи того состояния, в котором находится до настоящего времени любой человек. Разница в том, что в ящике, где он обитает, не одна, а четыре расположенные по вертикали, разные по размеру и форме прорези (четыре функции). А так - все тоже. Живя в ящике и взирая на мир через дырки, у каждого на свой лад искажающие реальность, мы наивно полагаем, что видим мир таким, каков он есть. И очень удивляемся, когда наступаем на стоящие перед носом грабли.

Дзен-буддисты говорят: «Субъект и объект – одно», т.е. мир таков, каковы мы сами. Действительно, каждый из нас - свой гринвичский меридиан - проведенная через себя, условная, но принимаемая за абсолютную линия отсчета. А поскольку таких линий, даже если представить их себе в виде самой грубой схемы - минимум двадцать четыре, то хронический хаос, наблюдаемый в нашем обществе, был и останется нормой существования, а не отклонением.

Всякий наш взгляд на других не верен, хотя и мнится истинным. Бесполезно спрашивать, какой портрет Сократа точен: Платона или Ксенофонта? Какой образ Христа достоверен: Матфея или Иоанна? Все они - химеры, как все увиденное снаружи. Но все наши искривления специфичны, будучи отражением нашей собственной кривизны. Подправляя несколько знаменитый афоризм Протагора «Человек есть мера всех вещей» - хочется сказать: МЕРОЙ ВСЕХ ВЕЩЕЙ СЛУЖИТ ПОРЯДОК ФУНКЦИЙ ЧЕЛОВЕКА.

Единственный способ сблизить как галактики разлетающихся индивидуумов, объективизировав их точки зрения, - это добиться, чтобы каждый из них достиг гармонии. То есть добиться положения, когда у индивидуума заделана язва по Третьей функции, есть добротный результат по Первой, идут процессы по Второй и Третьей функциям. В этом положении функции работают в отпущенную им природой силу, и вертикаль порядка функций делается горизонталью, где все функции Вторые, что составляет существо гармонии и дает человеку новую, совершенную природу - природу 25-ого, безымянного, типа.